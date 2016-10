Berlin (BMI). Der Förderpreis „Helfende Hand“ des Bundesministerium des Innern (BMI) unterstützt Ehrenamtliche, die sich in Deutschland im Bevölkerungsschutz engagieren. Nun geht er in die entscheidende Phase. Bundesweit haben Bewerberinnen und Bewerber mehr als 350 Ideen und Konzepte eingesendet – ein Rekordergebnis. Die Helfende Hand-Jury hat nun zwölf Einsendungen ausgewählt. Die Berliner sind mit ihrem Projekt „Aufbau einer muslimischen Notfallseelsorge in und für Berlin“ in der Kategorie „Sonderpreis“ nominiert. Zusammen mit elf weiteren Nominierten hoffen sie ab heute auf den Sieg in einer von vier Kategorien. Die Verleihung mit Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière findet am 28. November 2016 in Berlin statt.

Die muslimische Notfallseelsorge

Der Brand 2005 in der Ufnaustraße in Berlin, bei dem neun Menschen ums Leben gekommen sind, hat deutlich gezeigt, wie wichtig interkulturelle Kompetenz und Beratung auch bei Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Einrichtungen der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) sind. Daraus entstand das Projekt.

Die „Muslimische Notfallseelsorge“ hat das Ziel, muslimische Seelsorger auszubilden und direkt in das Alarmierungssystem der psychosozialen Notfallversorgung Berlins einzubinden. Anders als im übrigen Bundesgebiet, können diese zertifizierten Kräfte so unmittelbar bei Einsätzen berücksichtigt werden. Das Gemeinschaftsprojekt des Muslimischen Seelsorgetelefons und der Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin wird als achter Träger der Berliner Krisenintervention auch andere Hilfsorganisationen schulen.

Alle können abstimmen!

Auch in diesem Jahr haben wieder alle Nominierten die Chance auf den Publikumspreis. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, gewinnt. Abstimmen kann jeder. Dazu kann sich jeder auf der Internetseite www.helfende-hand-foerderpreis.de über das Berliner Projekt und alle anderen Nominierten informieren. Die Abstimmung ist sofort möglich.

Nachwuchs fördern für den Bevölkerungsschutz

Seit 2009 stärkt die „Helfende Hand“ das ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz. Ausgezeichnet und unterstützt werden Projekte, die Menschen für einen Einsatz im Bevölkerungsschutz begeistern. Darüber hinaus würdigt der Förderpreis die vorbildliche Unterstützung des Ehrenamtes. Er zeichnet Unternehmen, Einrichtungen und Personen aus, die ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich machen. Die Resonanz zeigt das große Interesse am Wettbewerb um den BMI-Förderpreis: In acht Jahren „Helfende Hand“ haben sich über 1.500 Projekte beworben. 2016 bewarben sich soviele Teilnehmer wie nie zuvor.