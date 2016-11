(iz). Spätestens seit dem 11. September 2001 ist der Begriff Islam aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Sobald es um den Islam geht, ist anstelle einer differenzierten Berichterstattung oftmals das Streben nach der Schaffung eines kollektiven Unterbewusstseins und die Verbreitung von negativen Assoziationen vorzufinden.

Der erste Teil der Seminarreihe „Islam und Medien“ vom Februar 2016 beschäftigte sich mit dieser Thematik und versuchte, die Rolle und Verantwortung der Muslime in dieser ganzen Debatte zu definieren. „Agieren statt reagieren, aktiv zum Agenda Setting beitragen und Debatten bestimmen“, so die Aussage des Referenten Abu Bakr Rieger, auf die Frage, was die Muslime tun könnten.

Am Sonntag, den 2. Oktober 2016, fand die zweite Veranstaltung der Seminarreihe „Islam und Medien“ statt, erneut mit Abu Bakr Rieger, Jurist und Herausgeber der Islamischen Zeitung, als Referenten. Dieses Mal lag der Fokus auf der Frage nach der Balance. Sind wir als Muslime, als muslimische Community, aufgrund all dieser oben genannten Geschehnisse und Beeinflussungen oder aufgrund von Fehlinterpretationen unsererseits, aus dem Gleichgewicht geraten? Ist unsere Situation „Out of Balance“? Sind wir etwa zu fundamentalistisch, zu esoterisch, zu politisch, zu unpolitisch, zu einseitig, zu beliebig, zu fremd oder zu heimisch?

Anbei eine Schilderung des Seminarinhaltes, in der die zum Teil provokanten Fragestellungen der „Out of Balance“-These von Rieger zusammengefasst werden.

Out of Balance

Im Gleichgewicht zu sein bedeutet im Allgemeinen ausgeglichen und balanciert zu sein, in die richtige Richtung zu gehen, gut voranzukommen. Hingegen, nicht in der Balance zu stehen, führt zu vielen Widerständen und begünstigt in der einen oder anderen Weise extreme Haltungen.

Was heißt Balance für uns Muslime? Zwei Begebenheiten zur Beschreibung der These Gleichgewicht.

1. Islam (Fiqh), Iman (Aqida) und Ihsan (Tasawwuf)

Über die Definition vom Islam selbst erhält man eine Einsicht, was Balance zu bedeuten hat: Der Gefährte des Propheten (sas), Umar (as), berichtete: „Eines Tages, während wir bei Gottes Gesandtem, Segen und Frieden Gottes auf ihm, saßen, erschien ein Mann vor uns, mit sehr weißen Gewändern und sehr schwarzem Haar. An ihm war keine Spur der Reise zu sehen, und von uns kannte ihn keiner. Schließlich setzte er sich zum Propheten, Segen und Frieden Gottes auf ihm, lehnte seine Knie gegen dessen Knie, legte seine Handflächen auf dessen Oberschenkel und sagte: „Oh Muhammad, unterrichte mich über den Islam.“ Da sagte Gottes Gesandter, Segen und Frieden Gottes auf ihm: „Islam ist, dass du bezeugst, dass es keine Gottheit gibt außer Gott, und dass Muhammad der Gesandte Gottes ist, dass du das Gebet verrichtest, die Armenabgabe (Zakat) gibst, im Ramadan fastest und zum Hause pilgerst, wenn es dir möglich ist.“ Er sagte: „Du hast recht gesprochen“, und wir waren erstaunt, dass er (der Mann) ihn fragte, und sagte, er spräche recht. Er sagte: „Erzähle mir vom Iman.“ Der Prophet, Segen und Frieden Gottes auf ihm, sagte: „Du sollst an Gott glauben, an Seine Engel, Seine Bücher, Seine Propheten, und an den Letzten Tag, und an die Göttliche Vorsehung (Qadr), sei sie nun gut oder schlecht.“ Er sagte: „Du hast recht gesprochen. Erzähle mir von Ihsan.“ Der Prophet, Segen und Frieden Gottes auf ihm, sagte: „Es ist solch ein Zustand, als ob du Gott sähest und wenn du Ihn auch nicht siehst, so sieht Er doch dich.“

Dieses Hadith definiert den Islam als eine Dreiheit aus Islam (Fiqh; Recht, Gebote, Verbote), Iman (Aqida; Klassische Theologie, Glaubensgrundsätze) und Ihsan (Tasawwuf; Mittel und Techniken der Annäherung an Allah). Was passiert, wenn eine dieser drei Wissenschaften nicht berücksichtigt wird? Was, wenn diese Trinität gebrochen wird?

Stellen wir uns beispielsweise einen Menschen vor, der nur Wert legt auf…

– Islam ohne Iman und Ihsan: Dies trifft auf einen Hardliner zu, welcher sich nur auf das Äußere der Religion fokussiert, ein auf Gesetze ausgehender Fundamentalist, der den Islam nur in Bezug auf Gebote und Verbote versteht, ohne die Berücksichtigung des Herzens.  begünstigt das Extreme

– Iman ohne Islam und Ihsan: Dies trifft auf einen Islamwissenschaftler zu, welcher nur die Theologie berücksichtigt, nur die Lehre erforscht und verstehen möchte, warum man glaubt, jemand, der in seinem Wissenschaftsturm festsitzt.  wiederum ein anderes Extrem

– Ihsan ohne Islam und Iman: Dies trifft auf einen Esoteriker zu, welcher all dem Komplizierten mit Geboten und Verboten ausweicht und nur auf das reine Herz schaut, welcher sein Dhikr (Erinnerung an Allah) macht und unheimlich spirituell ist, aber keinen Grund zum Beten sieht, da er ja schon mit dem Herzen so nahe bei Allah sei.  fällt in das andere Extrem

Unser Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, erklärt uns somit die Balance als eine Dreidimensionalität, bestehend aus Islam, Iman und Ihsan. Vernachlässigt man eine dieser Dimensionen, so gerät man ganz leicht aus der Balance.

2. Politisierung des Islam – Moschee und Markt

Diese fundamentale Geschichte aus der Sira (das Leben) unseres Propheten (sas) gibt Hinweise auf die Balance: Nachdem der Prophet (sas) die Moschee etabliert hatte, sah er die Notwendigkeit für einen Markt für Muslime. Der bestehende Markt in Medina aber erlaubte Riba (Zins) und außerdem wurde auch Wein verkauft. Da ging der Prophet (sas) an einen Ort in der Nähe des Marktes und errichtete ein Zelt, markierte einen Ort, um den sich die Muslime künftig versammeln sollten, um zu kaufen und zu verkaufen. Seine Gegner und Feinde wurden wütend darüber, weshalb deren Anführer kam und das Zelt zerstörte. Der Prophet (sas) antwortete, indem er ausrief: „Ich werde sicher einen Markt etablieren, der sie sogar noch wütender machen wird. Ich werde ihn an einen anderen Platz verlegen.“ Er ging auf eine offene Fläche, kaufte das Land vom Eigentümer, sprang mit beiden Füßen darauf und rief: „Das ist euer Markt. Verweigert niemandem den Zugang darauf und erhebt dafür keinerlei Steuern.“

Diese fundamentale Geschichte zeigt auf, dass Medien, welche den Islam vor allem als eine Symbiose zwischen Moschee und Staat/Politik darstellen, eine verkürzte Sichtweise aufweisen. Wenn man sich mit dem Islam und den Rechtsbüchern auseinandersetzt, stellt man schnell fest, dass in diesen Büchern ein viel größerer Teil den allerlei ökonomischen Fragen gewidmet ist, statt den politischen.

Diese Aktion unseres Propheten (sas) sollte zeigen, dass Islam und Ökonomie sehr viel stärker zusammenhängen, als die Elemente Islam und Politik. Sind wir aus der Balance geraten, weil Islam unheimlich stark politisiert ist, also insbesondere mit politischen Dingen in Verknüpfung gebracht wird?

Die These ist nicht, dass der Islam komplett unpolitisch sei (zum Beispiel ist die Zakat ein urpolitischer Akt), aber die komplette Politisierung könnte ein Grund dafür sein, dass der Islam leicht aus der Balance gekommen ist.

Wenn wir nun wieder ins Gleichgewicht kommen wollen, müssen wir uns zurück erinnern, dass Islam sehr viel mit ökonomischen Fragen zu tun hat. In der heutigen Zeit ist unser Leben durch einen Haufen ökonomischer Fragen bestimmt. Deshalb gibt es im Qur’an und in den Rechtsbüchern viele ganz klare richtungsweisende Vorgaben, an die wir uns halten sollten. Wenn wir solche Geschichten und ihre Bedeutungen vergessen, müssen wir fürchten, aus der Balance zu geraten.