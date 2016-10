Ausstellung über den Propheten in Hamburg

(iz). Mehrere muslimische Institutionen und Gemeinden eröffnen mit Hilfe einiger Sponsoren eine Ausstellung, die Lebensgeschichte des Propheten Muhammad, Allahs Frieden und Segen auf ihm, vorzustellen. Die SIRAH-Ausstellung soll in Hamburg stattfinden.

Die Ausstellung beinhaltet Miniaturen der Stadt Medina, der Prophetenmoschee sowie des Hauses des Propheten. Auf 16 großformatigen Schaubildern werden die wichtigsten Stationen der Lebensgeschichte des Gesandten Muhammed thematisiert und bildlich erläutert. Zusätzliche spannende Exponate sollen dem Besucher ein Hauch von Medina verleihen.

Die Ausstellung stellt einen kulturellen Mehrwert für Muslime im Raum Hamburg und Norddeutschland dar und soll langfristig auch Nichtmuslimen mit dem Leben und der Person des Propheten vertraut machen.

