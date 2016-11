CSU, ein Parteitag mit Imagination

(iz). „Da hält er inne, dreht sich um 90 Grad nach links und verneigt sich leicht schmunzelnd vor einer, die gar nicht da ist“, schreibt die WELT über die Rede des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer auf dem Parteitag der Christsozialen. Das Bild der anwesenden und abwesenden Kanzlerin ist gut getroffen und erinnert an den Auftritt von Angela Merkel auf dem letzten Parteitag.

Über Monate hinweg wurde eine strategische Persönlichkeitsspaltung zwischen Merkel und Seehofer inszeniert. Vor den Wahlen kehrt nun eine Art Pragmatismus ein. Die CSU kümmert sich um den Osten und erneuert unter dem Eindruck der Konkurrenz der AfD ihr konservatives Profil, während die CDU im Westen auch ihr liberales Image weiter pflegen soll. Eine kalkulierte Arbeitsteilung, die eine Mehrheit für die anstehenden Bundestagswahlen garantieren soll.

Das wäre wenig spektakulär, käme nicht ein anderes wichtiges Bild ins Spiel, über dem Parteitag schwebt eine andere Imagination: die Konstruktion des „Islamisten“, der zum wichtigsten Bestandteil konservativer Imagepflege der CSU wird. Es ist nach wie vor das Phänomen „Flüchtlinge“, das die CSU in die Bredouille bringt und das sie nun geschickt mit den innenpolitischen Debatten über den Islam in aller Welt und die Muslime im Lande verknüpft.

Die CSU bietet auf dem Parteitag eine monokausale und zugleich stammtischfähige Weltsicht an: Der politische Islam sei Schuld an der Flüchtlingswelle. Ohne diesen keine Flüchtlinge lautet die profane Mathematik der Christsozialen; damit auch keine Rede mehr von dem ökonomischen Ungleichgewicht auf der Welt und auch nicht von den vielbesungenen geopolitischen Machenschaften dieser Zeit.

Vorbereitet wird die Stimmung auf dem Parteitag durch einen Leitantrag, der wie auf einer Schultafel eine lose Stichwortsammlung in Sachen „Islam“ präsentiert. Stichwörter wie HAMAS und DITIB werden genauso aufgelistet, wie Wichtiges und Unwichtiges aus dem Alltag der Integration. Das Bild ist bewusst unscharf gehalten und lebt von zahlreichen Assoziationsketten.

Die Ausgrenzung des – wie ihn die CSU definiert – „politischen“ Islam (so unbestimmt der Begriff an sich ist) wäre in erster Linie eine Chance, einen gesellschaftlichen Konsens zum Einsatz gegen muslimische „Terroristen, Ideologen oder Straftäter“ als Grundlage des Zusammenlebens in Deutschland zu erklären. Die absolute Mehrheit der Muslime in Deutschland würde hier ohne jede Probleme folgen. Nur geht es darum nicht wirklich. Was sich schon in dem fehlenden Aufruf in dem Antrag zeigt, ist, dass auch Muslime sich zahlreicher in der CSU engagieren.

Das Ziel ist vielmehr der Vollzug einer Identitätsstiftung für eine Partei, die in Zeiten der Globalisierung und Technik verzweifelt auf der Suche nach konservativer Substanz ist. Wir lernen nun, das „konservativ sein“ künftig in erster Linie heißt, gegen die Linke Republik und den politischen Islam anzutreten. Nur sei die Frage erlaubt: Was heißt es positiv? Für die Maut sein?

Nicht sehr überraschend werden in dem Text stattdessen berechtigte Fragen der Integration und der Kampf gegen den Terrorismus vermischt. DITIB und Hamas tauchen dann als Formen des „politischen Islam“ auf, so logisch etwa, wie den NSU, die AfD oder eben die CSU in einer Schnittmenge der Konservativen abzuhandeln.

Flankierend denkt der Leitantrag über die Kategorie der „Leitkultur“ nach, fordert Kirchengeläut, dass lauter sein darf als der Ruf des Muezzin und spricht so phantasievoll von einem fiktiven Kulturkampf, als hätte je eine muslimische Gemeinde in Bayern diesbezügliche Forderungen aufgestellt. Inwieweit Kultur in einer von ökonomischen Druck und Stress getriebenen Gesellschaft überhaupt bestehen kann, darüber schweigt sich die CSU dagegen aus.

„In Saudi-Arabien, wo die streng traditionalistische Ausprägung des Islam, der Wahhabismus, praktiziert wird, wird der Islam zur Sicherung der Machtverhältnisse und für einen Führungsanspruch in der arabischen Welt eingesetzt“, heißt es mahnend im Leitantrag.

Die CSU vergisst hier ganz nebenbei den historischen Fakt, dass für die Ankunft des „Wahabismus“ im sommerlichen München wohl eher profane ökonomische Angebote der bayrischen Landespolitik, als muslimische Hardliner verantwortlich sind. Franz-Josef Strauß hatte die gute Idee, durch ein Gesundheitsbüro finanzstarke Araber nach Bayern zu bringen.

Wie kein anderes Bundesland profitiert Bayern heute vom „ökonomischen“ Islam, von zehntausenden Touristen, die – manche in Burka – die Landeshauptstadt im Sommer bevölkern. Jedes Jahr bereisen bayrische Wirtschaftsdelegationen Staaten wie Saudi-Arabien und bauen lautlos strategische Partnerschaften zum Wohle der Bayern aus. Ja, die Lage in Bayern und in der Welt ist manchmal wirklich komplizierter, als es die angerufenen Bilder im Leitantrag erscheinen lassen.