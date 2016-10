Der diskriminierende Zahnarzt und die Negativität

(iz). Zurzeit geht der Screenshot einer E-Mail herum, in der ein gewisser Zahnarzt eine Bewerberin aufgrund ihres Kopftuchs ablehnt. Der eine oder andere greift das zurecht auf und diskutiert das Thema auf eine sinnvolle Weise. Leider gibt es aber auch eine Menge Menschen, die mit dem Fall andere emotionalisieren oder selbst erkenntlich emotionalisiert sind.

Während nebenbei mit solchen Beiträgen viele Klicks erzielt werden können, lassen sich einige Muslime auf einen Opferstatus ein, in dem sie den Fall als stellvertretend für ein Grundproblem darstellen, mit dem sie selbst konfrontiert sind.

Wie wild wird etwas Negatives verbreitet, während positive Gegenbeispiele fehlen. Ich habe den Test gemacht und 50 Profile von Leuten angeschaut, die den Screenshot geteilt haben. Nur drei von ihnen haben in einem ihrer letzten fünf Beiträge Positives geteilt.

Ja, das muss nicht viel bedeuten und ja, Leben ist nicht Facebook. Aber Facebook ist mittlerweile Teil vieler Leben. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel, mindestens unterbewussten, Einfluss solche Aktionen haben. Es ist kein Zufall, dass Facebook-Seiten, die von Wahhabiten oder der verbotenen Hizb at-Tahrir Organisation betrieben werden, maßgeblich an der Verbreitung solcher Meldungen beteiligt sind. Für sie kommen solche Meldungen immer recht, da sich dadurch ihre Außenseiter-Strategie gut verfolgen lässt.

Als Muslime sehen wir uns natürlich verpflichtet, auf Schlechtes hinweisen. Und Diskriminierung ist selbstverständlich eines der Dinge, die angegangen werden sollten. Aber noch größer ist die Pflicht, Gutes zu präsentieren. Um es runterzubrechen auf den Fall: Wir sollten weniger Zeit darin investieren, zu verbreiten, welcher Zahnarzt schlecht ist, sondern uns mehr darum bemühen, die guten Zahnärzte hervorzuheben und zum Vorbild zu machen.

Wer nur oder absolut hauptsächlich negative Emotionen durch die Dinge, die er teilt, provoziert und wenig bis gar keine positiven Impulse in die Gesellschaft gibt, oder eben keine positiven Gegenbilder präsentiert, der ist nicht nur unvorsichtig, sondern durch sein latentes Fehlverhalten geradezu unfriedlich.

Parallel gibt es eine beachtliche Solidaritäts-Welle für den Zahnarzt. Rechtspopulisten rufen zur positiven Bewertung der Praxis auf. Der Protest gegen ein solches Verhalten sollte zukünftig besser denjenigen überlassen werden, die auch wissen, wie man gegebenenfalls dagegen vorgehen kann. Der Shitstorm-Aktionismus bewährt sich selten als sinnvoll.

