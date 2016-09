Die Geister von Europa

Der Status der Nordzyprioten bleibt in ihrer Heimatinsel und in ganz Europa ignoriert. Bisher wurden die zypriotischen Griechen für ihre Verweigerungshaltung belohnt, die Zyperntürken aber für ihre Bemühungen bestraft. (The Platform). Ich ging als Teenager London zur Schule. Erst zu dieser Zeit wurde mir bewusst, dass ich Mitglied einer namenlosen Gemeinschaft bin. Im damaligen Klassenbuch…

