Die Kosten des Konflikts

Die größte humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führt in den Kriegs- und Konfliktgebieten des Nahen Ostens zu einer monumentalen Vernichtung von Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Humankapital und Lebensbedingungen. (iz). Während uns die „Breaking News“ über die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten mit Bildern, Tönen und Meldungen über Eroberungen, Rückeroberungen, Allianzen und Feindschaften sowie die menschlichen Opfer…

The following two tabs change content below.