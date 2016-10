Die Schande der Politik

Osnabrück/Düsseldorf (KNA). Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat angesichts der katastrophalen Lage in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo eine sofortige Waffenruhe über mehrere Tage gefordert. Es sei „beschämend“, wie sich die politischen Akteure gegenseitig die Schuld an der militärischen Eskalation in Syrien zuschöben, sagte DRK-Präsident Rudolf Seiters der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Er sei „entsetzt“, dass sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit „eine beispiellose humanitäre Katastrophe abspiele“, betonte der frühere Bundesinnenminister.

Eine längere Kampfpause sei dringend erforderlich, um die Zivilbevölkerung in Aleppo mit Nahrung, Trinkwasser und Medikamenten versorgen zu können. Hunderttausende, darunter viele Frauen und Kinder, seien ohne Wasser und Strom, beklagte Seiters. Die Bedingungen in den wenigen verbliebenen Krankenhäusern seien menschenunwürdig.

In den vergangenen Tagen sei es dem Syrischen Arabischen Roten Halbmond und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zwar erstmals seit sechs Monaten gelungen, die Zivilbevölkerung in vier eingeschlossenen Städten in Syrien mit Hilfsgütern zu versorgen. Humanitäre Hilfe sei jedoch kein Ersatz für eine dringend erforderliche politische Lösung des Konflikts, betonte der DRK-Präsident.

Der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Michael Brand (CDU), fordert eine Schutzzone nördlich von Aleppo für die Zivilbevölkerung. „Das Inferno in Aleppo ist zum Heulen“, sagte Brand der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“. „Und jeder, der nur ein Stück Menschlichkeit im Frack hat, darf nicht länger Taktieren mit Hunderttausenden von Menschenleben.“

Wenn sogar bunkerbrechende Bomben gegen Menschen eingesetzt würden, „darf es kein Tabu sein, schnellstmöglich darüber in Verhandlungen zu treten, ob man nördlich von Aleppo eine Schutzzone für die leidenden Menschen einrichten kann – dazu gehört die Frage der Absicherung und das Fernhalten extremistischer Gruppen wie IS und anderen.“ Brand forderte zudem „dringend“ eine Flugverbotszone über Syrien.