Einsehen in Berlin

(KNA/IZ/ak). Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) kündigte an, Angriffe auf muslimische Einrichtungen künftig getrennt von anderen extremistischen Angriffen auszuweisen. „Es gibt parallel zur Islamkonferenz schon länger Gespräche unter der Überschrift ‘Gemeinsam Sicher Leben’“, sagte er der „Berliner Zeitung“. Es sei nicht zu dulden, dass Muslime bei der Ausübung ihres Glaubens angefeindet würden. „Deshalb werden wir…

The following two tabs change content below.