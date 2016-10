Frauen – in die Zukunft investieren

(MENA Herald). Auf der zweiten Konferenz über „Investitionen in die Zukunft“ für den MENA-Raum (Naher Osten und Nordafrika) wurden die besten Methoden diskutiert, um durch Erziehung und Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt die Widerstandsfähigkeit von Frauen und Mädchen zu erhöhen. Das Treffen fand am 19. und 20. Oktober im Golfemirat Sharjah statt.

Das zweitägige internationale Forum wurde von der Big Heart Foundation organisiert. Die humanitäre Organisation mit Sitz in Sharjah widmet sich der Hilfe ungeschützter Leute weltweit. In Zusammenarbeit mit der UN-Agentur für Frauenrechte (UN Women) stand sie unter der Ägide des Emirs von Sharjah, Schaikh Dr. Sultan Al Qasimi sowie Schaikha Jawaher Al Qasimi, Vorsitzende der Big Heart Foundation und des NAMA Women Advancement Establishments.

Eröffnet wurde das Event von Priti Patel. Patel ist britische Ministerin für Internationale Zusammenarbeit. Sie berichtete über ihre eigene Entwicklung, die es ihr als Frau ermöglichte, ein hohes Amt zu erlangen. „Meine eigene Reise wurde durch diejenigen Frauen möglich gemacht, die vor mir kamen. Sie schlugen eine Bresche für Frauen. (…) Meine Behörde nimmt global enormen Einfluss. Allein in den letzten fünf Jahren verhalf UK Aid fünf Millionen Mädchen zu einer weiterführenden Schulbildung. Für 36 Millionen haben wir Zugang zu Finanzhilfen geschaffen“, berichtete die Britin.

Elissa Freiha ist Mitbegründerin von Womena. Die Organisation von sogenannten „Angel-Investoren“ widmet sich der gezielten Förderung weiblicher Unternehmensgründerinnen. Freiha sprach in Sharjah über ihre Rolle in der Motivation von Frauen, selbst Investorinnen zu werden. „Es geht uns nicht ausschließlich um Kapitalanlagen für Frauen, wir wollen Frauen dazu bewegen, selbst zu investieren. Wir bilden sie, Gelder an Start-ups zu vergeben. Bei uns erhalten Frauen die nötige Bildung, die sie ermächtigt, indem der Investitionsprozess ermöglicht wird,“ berichtete Freiha.

Dr. Helmut Kutin, internationaler Ehrenpräsident der SOS Kinderdörfer, rief zu sofortigem Handeln in dem Ermächtigungsprozess auf. „Anstatt zu sagen, ‘investiert in die Zukunft’, sollten wir sagen ‘investiert in die Gegenwart’. Auf meinen Reisen durch 134 Länder hat mich in meiner Funktion eine Sache beschäftigt: Wir haben Wissen, die Gesetze und die Deklarationen, aber wir brauchen noch immer die Umsetzung. Wir müssen jetzt handeln“, sagte er.

Auch Naser Haghamed, Leiter von Islamic Relief Worldwide, meldete sich auf einem der Podien zu Wort. Die offenkundig gutwilligen Investmentinitiativen hätten einen grundlegenden Fehler. Sie stünden immer noch unter männlicher Aufsicht. Ein Beispiel dafür seien die Bemühungen auf dem Gebiet der Microfinance für Frauen. „Ich möchte davor warnen, dass Männer, wenn wir speziell auf auf Ermächtigung von Frauen abzielen, sich zurückgelassen fühlen. In manchen Fällen sind es Männer, die Frauen zu einem Abschluss veranlassen, weil sie Zugang zu diesen Geldern haben wollen. Wir müssen Männer in diesen Prozess miteinbeziehen und dabei mithelfen, dass sie sich beteiligt fühlen“, meinte der Vertreter von Islamic Relief Worldwide.

Ngone Diop von der UN-Wirtschaftskommission für Afrika kommentierte den Aspekt der Mikrofinanz. Sie meinte, an Frauen sei nichts „mikro“. Es bräuchte einen transformativen Wandel. „Das heißt, dass die Investitionen in Frauen sowohl relevant, als auch von hoher Qualität sein müssen“, so Diop.

Vor der UN-Vertreterin sprach Khalid Waleed Alkhudair, Direktor der saudischen Personalfirma Glowork. Laut Al­khudair habe sein Unternehmen die Anzahl der Frauen, die in der Privatwirtschaft seines Landes arbeiten, drastisch erhöht. „Vor fünf Jahren arbeiteten hier wegen der strikten Gesetze in Bezug auf die Geschlechtertrennung nur 46.000 Frauen. Ein Jahr später erließ die Regierung ein Gesetz, wonach alle Mitarbeiter im Schönheits-, Kosmetik- und Frauenmodebereich weiblich sein müssen. Dies schuf über Nacht 400.000 Stellen. Heute arbeiten mehr als eine Halbe Million Frauen im saudischen Privatsektor. Unsere Firma vermittelt täglich 28 Frauen“, so der saudische Manager.

Das Ziel dieses zweiten regionalen Meetings war es, sicherzustellen, dass Frauen ausreichend anerkannt werden und als Akteure einer Chance auf Frieden und wirtschaftlichen Wohlstand wahrgenommen werden. Ihre Absicht war es, alle Frauen – inklusive Flüchtlinge und Vertriebene – durch ausreichenden Zugang zum Arbeitsmarkt zu unterstützen.