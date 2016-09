Hassverbrechen in Manhattan

New York (dpa). Ein Unbekannter hat die Bluse einer traditionell gekleideten Muslimin in New York angezündet. Die schottische Touristin habe ihren glimmenden, verkohlten Ärmel beim Einkaufsbummel auf der Fifth Avenue in Manhattan bemerkt, berichtete die „New York Daily News“ am 13. September unter Berufung auf die Polizei.

Die 36-Jährige habe neben sich noch einen Mann mit einem Feuerzeug gesehen, der sich dann entfernt habe. Schwer verletzt wurde die Frau bei dem Vorfall am Samstagabend (Ortszeit) nicht. Die Polizei untersucht, ob es sich um ein gegen Muslime gerichtetes Hassverbrechen handelt und veröffentlichte am Dienstag das Video eines Verdächtigen.