„Inseln der Normalität“

Wer Nachrichten schaut, kann den Bildern von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer kaum entkommen. Wie groß muss die Verzweiflung der Menschen sein, um die riskante Überfahrt anzutreten? Ein Blick nach Somalia gibt Antworten. (KNA). Zu Beginn eine Zahl: 12.877. So viele Flüchtlinge aus Somalia wurden laut UN-Angaben zwischen Januar 2015 und Februar 2016 in Italien registriert. Seit…

The following two tabs change content below.