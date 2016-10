Jenseits der Slogans

(MV Media). Einige Zeitgenossen, welche das Recht der vier Imame und ihrer Nachfolger niedrig erachten, tun dies, weil sie legitime „Unterschiede in der Meinung“ als etwas Böses betrachten. Das ist der Grund, warum sie auf ihrer Ansicht bestehen, dass wir dem Qur’an und der Sunna folgen müssten und keiner der Rechtsschulen. Im folgenden Text beschäftigen wir uns mit ihrem Anspruch.

Mein ehrenwerter Lehrer, der Muhaddith, Schaikh Muhammad ‘Awwamah, möge Allah ihn schützen, antwortete auf diese Behauptung wie folgt: Erstens impliziere diese Aussage, dass die vier Madhahib (Schulen des Rechts) nicht dem Qur’an und der Sunna folgen würden. Zweitens könne dies nur aus Unwissenheit der Wirklichkeit gesagt werden, wie sie sich uns stelle. „Sagt mir, im Namen Allahs, zu wie vielen ‘Schulen’ hat das geführt, nachdem Muslime jahrhundertelang innerhalb der vier Schulen gelebt haben?“ Wo sei die Logik solcher Aussagen? Und schließlich führe das Befolgen von Qur’an und Sunna zu einem legitimen Unterschied der Meinungen.

In seinem Buch „Atharu’l-Hadith“ zitiert Schaikh ‘Awwamah eine Begebenheit unter den Prophetengefährten. Sajjiduna ‘Urwa ibn Zubair, ein Angehöriger der Generation, die nach den Prophetengefährten kam, kritisierte Sajjiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas: „Du hast die Leute in die Irre geführt.“ Ibn ‘Abbas, möge Allah mit beiden zufrieden sein, fragte nach dem Grund. ‘Urwa entgegnete: „Wenn eine Person ihren Ihram für die Hadsch oder ‘Umra anlegt und nachdem sie nur den Tawwaf (mehrmalige Umkreisung der Ka’aba) vollendet, bist Du der Ansicht, sie könne sich ihres Ihrams entledigen. Aber Abu Bakr und ‘Umar, möge Allah mit beiden zufrieden sein, widersprechen genau dieser Sichtweise.“

„Sind die beiden dir lieber als das, was im Qur’an und dem Hadith des Gesandten Allahs ist?“, fragte Ibn ‘Abbas. ‘Urwa warf ein: „Abu Bakr und ‘Umar haben mehr Wissen/Verständnis vom Qur’an und der Sunna als Du und ich zusammen.“

Schaikh ‘Awwamah erklärte den Sachverhalt. Wer die Sichtweise von Sajjiduna Abu Bakr und ‘Umar einnehme, weise den Weg der Sunna nicht zurück. Hier würden sich zwei Möglichkeiten eröffnen. Die eine ist jene, die Ibn ‘Abbas vom Gesandten Allahs bezeugte und verstand. Die andere ist das, was Abu Bakr und ‘Umar beobachteten und verstanden. „Wir ziehen dann ihre Sichtweise vor, weil sie in Hinblick auf die prophetische Sunna die Kenntnisreichsten waren“, schrieb der Gelehrte.

Der Schaikh wandte sich an diejenigen, welche die Muslime auffordern, die Imame des Fiqh – Abu Hanifa, Malik, Schafi’i und Ahmad – zu verlassen und vielmehr das anzunehmen, was sie als „Fiqh-us-Sunna“ bezeichnen. „Wir sind nicht bereit, euch als Alternative zu den vier Imamen anzuerkennen. Denn sie hatten in der Sunna zweifelsohne mehr Wissen als ihr. Mehr noch, in Sachen Wissen ist zwischen euch und ihnen gar kein Vergleich zulässig. Vielmehr ist es unser Verlangen, den Weg Muhammads, möge Allah ihm Frieden geben und ihn segnen, zu beschreiten, das uns dazu führt, dem zu folgen, was diese Imame als die Sunna verstanden und es der Umma präsentierten.“

Das Wort Fiqh lässt sich als Verstehen übersetzen. Daher, so Schaikh ‘Awwamah, heißt das Fiqh von Malik oder Abu Hanifa, das Verständnis von Malik oder Abu Hanifa. Nun stelle sich die Frage: Das Verständnis wovon? Es handelt sich dabei um nichts anderes als den Qur’an und die prophetische Sunna.

Im Lichte des Gesagten lasse sich nun ein weitverbreiteter, schwerer Fehler erkennen, dem niemand Beachtung geschenkt habe – geschweige denn versucht habe, ihn zu korrigieren. Zu diesem komme es, wenn bestimmte Leute ihr „Verständnis“ als „Fiqh-us-Sunna“ deklarierten. In diesem Falle, so Schaikh Muhammad ‘Awwamah, handle es sich um das Verständnis eines Unbekannten oder einer unterqualifizierten Person. „Es ist ihr Verständnis, das diese Person dadurch zu rechtfertigen sucht, indem sie es dem Qur’an und der Sunna zuschreibt. Dies wird bewerkstelligt, indem der Eindruck erzeugt wird, dass den Leuten die ‘originalen, authentischen Quellen’ des Wissens präsentiert würden.“ Derart hielten solche Stimmen andere vom Fiqh der Imame Abu Hanifa, Asch-Schafi’i, Malik und Ahmad ab.