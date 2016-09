Kanonenfutter

(iz). Immer wieder hört man den Vorwurf, junge syrische Männer hätten in Syrien bleiben sollen, um zu kämpfen. Das enthüllt Unkenntnis der Sachlage. Syrien ist kein Schlachtfeld zwischen Gut und Böse. Dort herrscht unübersichtliches Chaos mit Konfliktparteien, zwischen denen sich die Fronten regelmäßig verändern. Überall dominieren ideologisch motivierte Milizen. Durch die Unterstützung aus dem Ausland…

The following two tabs change content below.