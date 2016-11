Kennzeichen D

(KNA/IZ). Seit dem Putschversuch in der Türkei steht die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, kurz DITIB, in der Kritik. So warnte der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Laschet: Wer wie DITIB „von einer ausländischen Regierung abhängig ist“, könne „nicht Partner im Religionsunterricht an deutschen Schulen sein“. Der größte Migrantenverband in Deutschland kündigt seinerseits an, mehr Imame aus Deutschland zu gewinnen.

Vor dem Hintergrund teils hysterischer Angriffe durch Politik und Medien erklärte DITIB-Sprecher Zekeriya Altug eine Wende. In zehn Jahren seien mindestens die Hälfte der Imame in Deutschland aufgewachsen und voll integriert, so Altug. Das müssten dann wenigstens 500 sein. Bisher werden so gut wie alle DITIB-Imame (und auch die anderer Verbände) als Staatsdiener aus der Türkei entsandt und bezahlt.

Künftig, so Zekeriya Altug, werde sich DITIB auch Absolventen des Theologiestudiums an deutschen Unis gegenüber „offen zeigen“. Die ersten kamen im vorigen Herbst zum Abschluss, gut zwei Dutzend in Osnabrück. Für Interessenten ist es bis dahin noch ein weiter Weg, wie Altug erläuterte: „Die Berufsausbildung ist nicht Aufgabe der Universitäten. Als DITIB wäre es unsere Aufgabe, den Absolventen eine entsprechende Ausbildung im Bereich der Imam-Tätigkeit zu bieten“, ähnlich den katholischen Priesterseminaren oder dem Vikariat in der evangelischen Kirche.

Ein Anfang sind etwa vierwöchige Seminare zur „Praxis religiöser Dienste“, die während der Semesterferien in der 2014 gegründeten DITIB-Akademie stattfinden. Ein Hauptproblem bleibt aber immer noch die Bezahlung der neuen Imame. „Wir müssen uns langfristig nach Alternativen in der Finanzierung umschauen.“ Bislang haben die Moscheegemeinden keine festen Mitgliederbeiträge. Den Imamen im Dienst der türkischen Religionsbehörde müssen sie nur eine Wohnung stellen.

Dagegen versucht DITIB, einheimischen Nachwuchs mit einem besonderen Stipendienprogramm zu gewinnen: Seit zehn Jahren schickt der Verband Abiturienten mit deutschem Pass zu einem Internationalen Studiengang Islamische Theologie in Istanbul und Ankara. Die insgesamt fünfjährige Ausbildung endet mit einem Hochschulabschluss und einer Prüfung vor der Religionsbehörde.