Lost in ­Grundgesetz

(iz). In der Frankfurter Allgemeinen beschrieben Cem Özdemir und Ahmad Mansour in einem gemeinsamen Gastbeitrag vom 28.08.2016 die Bedingungen einer „zumutbaren Integration“. Sie offenbaren damit exemplarisch die immer unzumutbareren Verirrungen des gegenwärtigen „islamkritischen Diskurses“. Die Nachhaltigkeit dieser Aberrationen und ihre kontinuierliche Verbreitung durch populäre Medien wie die FAZ zwingt jeden Bürger mit Herzblut für unser…

The following two tabs change content below.