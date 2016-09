Marokkos Moscheen sollen grüner werden

(IZ/Agenturen/SafePlanet). Wie das Ministerium für Islamische Angelegenheiten des Königreichs Marokko bekannt gab, sollen noch dieses Jahr 100 Moscheen „grüner” werden. Bis 2019 sollen es insgesamt 600 Moscheen sein, danach soll der Rest der Gebäude folgen. Mit einem muslimischen Bevölkerungsanteil von 99 Prozent sind Moscheen sehr effektive Ausgangsorte, um das Bewusstsein für erneuerbare Energien zu steigern. Im Königreich soll es rund 15.000 Moscheen geben.

Der Plan sieht vor, die Moscheen mit LED-Beleuchtung, thermischer Solarbeheizung von Wasser sowie Photovoltaikanlagen auszustatten. Unterstützt wird Marokko dabei von Deutschland. Die Ersparnisse sollen dem marokkanischen Ministerium für Religiöse Angelegenheiten zugutekommen. Es ist die staatliche Einrichtung, die derzeit verantwortlich für die Bezahlung der Energierechnungen ist.

Das Programm für die Energieeffizienz marokkanischer Moscheen befand sich zuvor zwei Jahre in der Planungsphase. Inländische Partner sind unter anderem die Nationale Agentur für Erneuerbare Energien (ADREE) sowie das staatliche Unternehmen für Investitionen auf dem Energiemarkt (SIE). Marokko gehört in Sachen erneuerbarer Energien zu den ambitioniertesten Ländern. Arbeiten an der weltgrößten Solaranlage oder dem größten Windpark Afrikas haben bereits begonnen.

Dem britischen „Guardian“ gegenüber erklärte Umweltministerin Hakima el-Haité, dass die Regierung dem Islam eine wichtige Rolle bei diesem Umdenken zuschreibe. „Es ist sehr wichtig für muslimische Länder, zurück zu ihren Traditionen zu finden und zu begreifen, dass wir Menschheit und Erde beschützen müssen.“ Auf diesem Innovationsgebiet erlebt das Königreich einen weitaus größeren Fortschritt als jede andere Nation auf dem arabischen Kontinent. Das Sonnenwärmekraftwerk Noor (hierbei wird das Sonnenlicht durch konzentrische Brennspiegel auf einen Punkt gebündelt, bei dem die entstehende Hitze Dampfturbinen zur Stromerzeugung antreibt) verfügt mit 2 Gigawatt über die größte Anlage in ganz Afrika sowie dem Nahen Osten.

Der beauftragte Projekt-Manager Jan-Christoph Kuntze hofft, dass durch die Umrüstung der Moscheen als soziale Begegnungsstätten das marokkanische Volk weiterhin für den Sinn erneuerbarer Energien sensibilisiert werde. Beteiligt an der Planung und Konzeption der grünen Moscheen war die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sie handelte dabei im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Sie wird das Projekt weiterhin bis zu seiner vollständigen Realisierung begleiten.