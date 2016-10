Marvels neuester Superheld ist eine syrische Mutter

(IZ). Das US-amerikanische Comichaus Marvel ist bekannt für Superhelden wie den Hulk, Iron Man oder Spider-Man. In der Geschichte der bunten Hefte gab es aber auch immer wieder politische Ausgaben. Während des Zweiten Weltkriegs etwa, schöpfte das Unternehmen, damals noch als Timely Publications bekannt, die Figur Captain America, die dafür berühmt wurde, Adolf Hitler ins Gesicht zu schlagen.

Fast 80 Jahre später veröffentlicht der Verlag aus New York nun eine neue politische, aber überraschend ernste Story. Gemeinsam mit dem Rundfunkanbieter ABC entstand Madaya Mom, eine Syrische Mutter mit superheldenähnlicher Geduld und Mutterinstinkt.

„Wir wollten keinen Kriegs-Comic machen”, beschreibt Dalibor Talajic, einer der Zeichner, das Projekt gegenüber „The National”. Die Heldin ist Mutter von fünf Kindern, die in der syrischen Stadt Madaya festsitzen. Der Ort war im Frühjahr 2016 in die Schlagzeilen gekommen, da aufgrund seiner Belagerung im syrischen Bürgerkrieg eine große Anzahl der Bewohner an Hunger starb.

Madaya Mom ist inspiriert durch die Geschichten zahlreicher Flüchtlinge, die aus der Stadt fliehen konnten. Die zunächst nicht unbedingt heldenhafte Eigenschaft der Geduld soll Madaya Mom als Superheldin aber besonders ausmachen. „Beim Comic geht es um eine zivile Betrachtung, in der man wirklich machtlos ist”, erklärt Talajic. Der Mutter bliebe nichts anderes übrig als geduldig zu sein, was in einer Situation wie dieser das heldenhafteste sei.

„Sie ist eine Mutter, aber sie ist jedermanns Mutter”, sagen die Macher. Madaya Mom ist ein Comic, der schonungslos aber sensibilisierend an den Alltag syrischer Mütter heranführt. Dabei wirkt die schmerhafte Konfrontation mit der Grenzenlosigkeit von Mutterliebe erinnernd an den Wert der Mütterlichkeit.

Lesen kann man den Comic auf Englisch HIER.