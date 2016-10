Muhammad Salim Abdullah verstorben

(iz). Mit Muhammad Salim Abdullah verliert der Islam in Deutschland eines seiner Urgesteine. Der Journalist und Autor starb am 26. Oktober 2016 in Folge einer langjährigen Erkrankung.

In der muslimischen Gemeinschaft Deutschlands ist er bekannt für seine beispiellose Pionierarbeit. Zu seinen besonderen Leistungen gehört die Leitung des „Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland Stiftung e.V.” (ZIAD). Dabei war er maßgeblich an der Sammlung tausender relevanter Dokumente und Gegenstände beteiligt, die das Archiv für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stellte.

Der Herausgeber der Islamischen Zeitung, Abu Bakr Rieger bezeichnet Abdullah als einen „Pionier der professionellen Öffentlichkeitsarbeit”. „Er erkannte früh die Notwendigkeit der Bereitstellung von Informationen und ihrem Beitrag zur Aufklärung für den Islam”, so Rieger. „Die deutschen Muslime verlieren einen Veteran der ersten Stunde, von dem sie noch viel hätten lernen können.”

Muhammad Salim Abdullah war langjägriger Mitarbeiter der Deutschen Welle sowie verantwortlicher Redakteur der „Moslemischen Revue“ und des Nachrichtendienstes „Islam-Echo“, die beide mittlerweile eingestellt worden sind. Zu seinen Hinterlassenschaften gehört eine Qur’an-Übersetzung mit Adel Theodor Khoury. Er ist zudem Autor zahlreicher Bücher.

Unter anderem bemühte er sich auch stark um einen Dialog der abrahamitischen Religionen in Deutschland. Ihm wird ebenso ein wesentlicher Einfluss zur Gründung des Islamrats zugesprochen.

„Wir gehören Allah und zu Ihm kehren wir wieder zurück.“ (Qur’an 2:156)