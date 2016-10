Neutralisierung aller Werte

(iz). Es ist nicht allzu lange her, als die Moderne noch ihren Triumph zu feiern schien. Mit Stolz wurde darauf aufmerksam gemacht, mit der jahrhundertealten Tradition unwiderruflich gebrochen zu haben. Die Moderne markierte geradezu den Beginn einer neuen Epoche mit der verführerischen Verheißung, die Gesellschaft aus dem obskurantistischen Zeitalter zu befreien. Die ideologische Moderne, die…

