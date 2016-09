Rechtsquellen von Imam Malik (27)

(iz). Wir haben noch nicht über die Details der Praxis der Leute von Medina gesprochen, wenn sie einer isolierten Überlieferung widerspricht. Die Detaillösung darin sieht vor, dass sie, wenn die Übereinkunft der Leute von Medina auf einer Überlieferung beruht, einer isolierten Überlieferung vorgezogen wird. Der Grund ist, dass sie eine mehrkettige (mutawatir) Transmission ist. Das…

The following two tabs change content below.