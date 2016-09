Sprengstoffanschläge auf Moschee und Kongresshaus

Dresden (KNA) Vor einer Moschee und einem Kongresszentrum in Dresden sind am späten Montagabend zwei Sprengsätze explodiert. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar teilte am Dienstag mit: «Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben

vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen.» Gleichzeitig sehe die Polizei auch eine Verbindung zu den anstehenden Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am kommenden Wochenende.

Noch in der Nacht ordnete der Polizeipräsident in Abstimmung mit dem türkischen Generalkonsulat Polizeischutz für die beiden Moscheen in Dresden an, zudem gebe es verstärkte Patrouillen am islamischen Zentrum. «Ab sofort arbeiten wir im Krisenmodus», so Kretzschmar. Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich laut Polizei der Imam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Fatih Camiine-Moschee in der Hühndorfer Straße. Die Ermittler fanden an beiden Orten Reste selbstgebauter Sprengsätze.

Der Sprecher für Religion und Migration der Grünen-Bundestagsfraktion, Volker Beck, äußerte sich schockiert über den Vorfall. «Anschläge auf Gotteshäuser sind Anschläge auf die Demokratie und die Freiheit von uns allen», erklärte Beck. «Wer Gotteshäuser anzündet, schreckt auch nicht davor zurück, Menschen zu töten.» Es sei «kein Unterschied, ob das Ziel eine Moschee oder eine Kirche, eine Synagoge oder ein Tempel ist».