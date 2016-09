Syrien in der Tradition

(iz). Das arabische Wort Asch-Scham bedeutet „der Norden“ in Relation zum Hidschaz und bedeckt die Gebiete des heutigen Syriens, Palästinas (und Israels), des Libanons und Jordaniens – vom Euphrat bis zum Sinai. Im zeitgenössischen Verständnis wird Asch-Scham häufig mit dem alten Damaskus gleichgesetzt. Das arabische Wort für das Letztere ist Dimaschq, was einem authentischen Hadith zu entnehmen ist.

Im Noblen Qur’an

Allah segnete das Land von Asch-Scham, als Er sagte: „Preis sei Ihm, Der bei Nacht Seinen Diener von der Heiligen Moschee zu der Fernen Moschee, deren Umgebung Wir gesegnet haben, hinführte, auf dass Wir ihm einige Unserer Zeichen zeigten. Wahrlich, Er ist der Allhörende, der Allsehende.“ (Al-’Isra’, 1)

Der Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, berichtete über diese Begebenheit: „Mir wurde der Buraq (ein himmlisches Reittier) gebracht, ein großes weißes Reittier, größer als ein Esel, aber kleiner als ein Maultier. Es konnte seine Hufen auf die fernste Grenze seines Blickes setzen. Ich bestieg ihn, bis ich an das geheiligte Haus (Bait Al-Maqdis) kam. Ich band es an jenen Ring, den auch die Propheten vor mir benutzten. Ich betrat die Moschee und betete dort zwei Rak’at.“

Die Kommentatoren des Qur’an sind sich darin einig, dass durch die Anführung des prophetischen Berichts, wonach „der weit entfernte Ort der Anbetung, dessen Nachbarschaft Wir segneten“ Allahs Heiligtum in Al-Quds in Asch-Scham liegt. Ka’b Al-Ahbar sagte: „Allah hat Asch-Scham vom Euphrat bis zu Al-’Arisch (das heißt, die ägyptische Grenze) gesegnet.“ Allah schwört im Qur’an: „Bei der Feige und der Olive, beim Berg Sinai.“ (At-Tin, 1-2) „Die Feige“ bedeutet Asch-Scham, „die Olive“ Palästina, genauso wie der Sinai. All diese drei Dinge repräsentieren Orte, die wiederum für Propheten stehen, namentlich Ibrahim, ‘Isa (Jesus) und Musa (Moses).

Prophetische Aussagen

Der Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, nannte Asch-Scham das reinste von Allahs Ländern. Der Ort, an dem Religion, Glauben und Sicherheit in Zeiten der Zerwürfnisse zu finden sind. Und die Heimat der Heiligen (Aulija, die Freunde Allahs), um derentwillen Allah die Versorgung der Menschen und Sieg für die Muslime über ihre Feinde herabsandte.

Der Prophet sagte: „Segen auf Asch-Scham, Segen auf Asch-Scham, Segen auf Asch-Scham.“ Man fragte ihn, warum, und er entgegnete: „Weil die Schwingen des Engels des Barmherzigen sich darüber breiten.“ Ibn ‘Abdussalam sagte: „Dies ist eine Bestätigung der Tatsache, dass Allah bestimmte Engel mit der Wacht über Asch-Scham und seinem Schutz betraut hat.“ Der Prophet sagte: „Oh Allah, segne uns in unserem Scham und unserem Jemen!“ Sie sagten: „Oh Gesandter Allahs! Und unserem Nadschd!“ Er antwortete nicht, sondern sagte wieder: „Oh Allah, segne uns in unserem Scham und unserem Jemen!“ Sie sagten erneut: „Oh Gesandter Allahs! Und unserem Nadschd!“ Der Prophet antwortete nicht, sondern sagte erneut: „Oh Allah, segne uns in unserem Scham und unserem Jemen!“ Sie sagten wieder: „Oh Gesandter Allahs! Und unserem Nadschd!“ Der Gesandte Allahs sagte: „Von dort werden große ­Unruhen und Streitigkeiten kommen und von dort wird der Kopf von Schaitan ­erscheinen.“

Ibn ‘Abbas fragte Ka’b Al-Ahbar: „Welche Eigenschaften des Propheten findest du in der Thora niedergeschrieben?“ Ka’b antwortete: „Wir finden ihn mit dem Namen Muhammad ibn ‘Abd Allah, seinen Geburtsort Mekka, seinen Ort der Auswanderung Tabah (das heißt Medina) und sein Königreich Asch-Scham.“

Schuraih ibn ‘Ubaid sagte, dass die Leute von Asch-Scham in Anwesenheit von ‘Ali ibn Abi Talib erwähnt wurden, während er im Irak war (und sich in einer Auseinandersetzung mit ihnen befand). Einige Leute sagten zu ihm: „Verfluche sie, oh Regierender der Gläubigen.“ Er antwortete: „Nein, denn ich hörte den Gesandten Allahs sagen: ‘Die Stellvertreter (Al-Abdal) sind in Asch-Scham und es sind vierzig Männer. Jedes Mal, wenn einer von ihnen stirbt, bringt Allah einen anderen an seiner Stelle hervor. Durch sie bringt Allah den Regen, gibt uns Sieg über unsere Feinde und verhindert die Bestrafung der Leute von Asch-Scham.“

‘Ata’ Al-Khurasani sagte: „Als ich mich entschied fortzugehen, beriet ich mich mit den Leuten des Wissens, die in Mekka, Medina, Kufa, Basra und Khurasan waren und fragte, wohin ich mit den von mir Abhängigen gehen sollte. Alle von ihnen sagten: ‘Nach Asch-Scham.’“

Quelle: Der Text ist eine gekürzte Fassung eines Teils einer Aufsatzsammlung.