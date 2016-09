Traditionen der Annäherung

(iz). Wer sich eine Auszeit von den trostlos politisierten Debatten rund um den Islam nehmen will, findet dazu eine anregende Gelegenheit zur Erholung in dem neuen Buch von Mathias Enard, „Kompass“. Der Autor erinnert darin an die jahrhundertelange Tradition der Annäherungen zwischen Ost und West („l’orient c’est nous!“). Während der politische Diskurs um die Muslime…

Dieser Inhalt ist nur für Online-Jahresabo Mitglieder zugänglich.

Login zur Anmeldung