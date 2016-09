Upcycling aus Liebe zur Umwelt

(iz). Die Idee etwas Eigenes zu kreieren, kann dabei helfen Abstand, von der negativen Welt zu gewinnen, sich davon für einen Moment zurückziehen, entfalten und der Phantasie freien Lauf lassen. Die Modeindustrie spiegelt Massenware wieder. Alles ist in gewisser Weise gleich oder ähnlich. Hinzu kommt noch, dass nichts maßgeschneidert ist und man gezwungen ist, in die Richtwerte der Kleidergrößen einer bestimmten Mode-Kette zu passen. Aber ist nicht jeder Mensch ein Individuum? Allein diese Tatsache ist schon einschränkend. Ganz zu schweigen davon, dass die Größen je nach Mode-Kette variieren.

Nachhaltige Mode und der Minimalismus Die Nachfrage für die nachhaltige Mode steigt. An erster Stelle neigt man dazu weniger zu kaufen, da der Preis höher ist. Jedoch ist die Kleidung entsprechend viel hochwertiger, bleibt länger erhalten und demnach kann sie auch länger getragen werden. Aber dennoch: Was tun mit den alten Kleidern, die nicht mehr so gefallen? Direkt entsorgen? Das muss nicht immer sein.

Upcycling ist im Kommen

Und hier kommt das Upcycling zum Einsatz. Die Idee des Wiederverwertens ist toll. Jedes Kleidungsstück kann individuell und nach dem eigenen Geschmack gestaltet oder besser gesagt verändert werden. Und mal ganz ehrlich: Das Nähen hält zum Beispiel von den sozialen Netzwerken oder anderen meist unnötigen Beschäftigungen fern. Das Meiste was wir tagtäglich sehen und lesen, ist sowieso pure Zeitverschwendung und beeinflusst uns negativ. Warum dann die Zeit nicht besser nutzen und lieber etwas kreieren?

Die Möglichkeiten sind breit gefächert

Auch wenn Mann ein Hemd nicht mehr tragen möchte, kann daraus mit ein paar Handgriffen ein Kleid für die Frau genäht werden. Aus einer Jeans, die sowieso nur schlechte Laune verbreitet, weil sie nicht mehr passt, kann ein Jeansrock, eine Tasche, Decke, Jeansteppich, Topflappen oder aber auch ein Kleid kreiert werden. Und wer sagt, dass aus einer alten Tischdecke kein supermodernes Kleid entstehen kann, zum Beispiel im Vintage-Style?

Auf Pinterest gibt es mittlerweile sehr viele Den Inspirationsquellen in Bezug auf das Upcycling und der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Als Beispiel stelle ich Euch mein Mix aus Upcycling und neuem Design vor. Es ist schlicht und dennoch mit einem Touch Glamour. Dazu wurde ein altes Hemd und neue Meterware verwendet. Ideal ist dazu Bio-Stoff. Nachhaltigkeit ist in allen Variationen möglich.

Die Vorstellung schafft Werke

In meinen Gedanken hat es ganz anders ausgesehen, als es nun tatsächlich geworden ist. Aber mal ganz ehrlich: Na und? Mir gefällt es sogar so noch mehr und ich kann es kaum erwarten weitere Einzelstücke zu kreieren, denn das was an erster Stelle steht, ist Spaß bei der Sache zu haben.

Und wenn man dabei noch die Umwelt schonen und Geld sparen kann, umso besser. Wenn man es näher betrachtet, dann verleiht man seiner Persönlichkeit dadurch noch mehr Ausdruck, denn diese macht sich in den eigenen Werken sichtbar. Authentizität in Kombination mit umweltschonender Wiederverwertung ist ein guter Mix, um die Umwelt positiv zu bereichern.

Für mehr: www.tatjana-rogalski.de