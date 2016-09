Von Schwierigkeiten im gemeinsamen Gespräch

(iz). Es ist wohl nur wenigen bewusst, in welchem Ausmaß das Gespräch konfliktreich ist; und wie viel Gelassenheit man erwerben muss, um die Begegnung lebenslang zu bewahren. Dies gilt nicht allein für Gläubige unterschiedlicher ­Bekenntnisse, sondern ebenso für Muslime untereinander. Manche Gesprächssituation erinnert daran, was Mustafa Yeneroglu deutlich machte, als er an die jüngere Geschichte…

Dieser Inhalt ist nur für Online-Jahresabo Mitglieder zugänglich.

Login zur Anmeldung