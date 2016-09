Wir wünschen ein gesegnetes Opferfest

(iz). Die Redaktion der Islamischen Zeitung wünscht ihren Lesern im Namen des gesamten Teams ein gesegnetes Opferfest.

Während einige noch auf der Pilgerfahrt, Hadsch sind, haben andere die besonderen ersten zehn Tage des islamischen Monats Dhul Hidscha fastend und gedenkend verbracht. Darin mündet das wichtigste Fest der Muslime, das schon vom Propheten Ibrahim (Abraham) begründet wurde.

Die berühmte Geschichte der Opfererbringung Ibrahims steht dabei im Mittelpunkt, weshalb Muslime auch zu diesen Festtagen Tiere schlachten um das Fleisch an Bedürftige zu verteilen.

Wir wünschen allen Muslimen schöne Festtage im Beisammensein von Familie und Freunden. Möge Allah eure Opfer annehmen und euch weiterhin versorgen.

