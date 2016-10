Young Müsiad bietet Unternehmensgründer-Workshops an

Die Jugendabteilung des weltweit agierenden Unternehmerverbandes Müsiad bietet professionelle Gründer-Workshops an. Wir sprachen mit Meryem Can und Ömer Igac von Young Müsiad über #WirGründen.

Worum geht es bei #WirGründen?

Meryem Can: Wir gründen ist eine Workshop-Reihe, die dieses Jahr aus vier Workshops und zwei Seminaren besteht. Es geht darum, dass wir den Teilnehmern dabei helfen am Ende des Programms einen fertigen und geprüfteen Businessplan für ihre Ideen zu haben. Die Workshops finden mit unabhängigen Dozenten statt, die unter anderem auch von der Beuth-Hochschule und der Freien Universität kommen. Teilnehmen kann jeder, die Seminare und Workshops finden auf Deutsch statt. Unterstüzt wird das Projekt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung.

Was veranlasst euch dieses Projekt anzubieten?

Meryem Can: Wir erleben aus unserer Erfahrung in Young Müsiad oft, dass es unter Studenten und Auszubildenen viele gibt, die eine Idee haben, sich aber nicht trauen ihr nachzugehen. Oft ist die Hemmschwelle zu hoch, oder es fehlt Wissen. Ob man nun mit einem Businessplan beginnt oder, wie es derzeit in der Start-Up Branche üblich ist, mit einem Pitch, stellen sich für die meisten eben auch weiterhin die Fragen, wie man an Investoren kommt oder welche Gewerbeform man wählen sollte. Die meisten, die sich neu an das Gründen herantasten, sind durch die vielen Fragen natürlich überfordert. Universitäten bieten ähnliche Workshops an. Die sind aber eben begrenzt auf Studenten und haben einen allgemeinen Ablauf. Bei uns hat man den Vorteil, dass es persönlicher geschieht, in angenehmer Atmosphäre, und dabei auf eine professionelle Art. Wir wählen z.B. gezielt gut formulierte Ideen aus, damit sich die Dozenten auch wenige, sagen wir fünf, Projekte konzentrieren können.

Kann sich jeder bewerben?

Ömer Igac: Uns ist wichtig, den Teilnehmern wirklich voranzuhelfen. Es geht nicht um lose, unüberlegte Fantasien, sondern um handfeste Ideen. Den Teilnehmern können durch die direkte Beratung auch Defizite der Idee bewusst gemacht werden. Bislang ging niemand aus unseren Workshops heraus ohne viel neues gelernt zu haben. Bei uns werden diese Ideen auf die Probe gestellt. Das heißt, bewerben sollte sich, wer eine Vision hat und sie in der Theorie bis an den Rand der Praxis verfolgen möchte.

Ideen können wertvoll sein. Müssen Teilnehmer Sorgen um die Weitergabe ihrer Ideen haben?

Meryem Can: Wer teilnimmt, kriegt vertraglich versichert, dass seine Idee nicht weiterverwendet wird, was bei anderen Anbietern ähnlicher Workshops manchmal vorkommt. Sowohl Dozenten als auch die anderen Teilnehmer verpflichten sich dazu.

Warum bei Young Müsiad und nicht woanders?

Ömer Igac: Wir bieten nach den Workshops eine sechsmonatige Partnerschaft mit einem Müsiad-Mitglied an. Je nachdem, was branchenmäßig passt, bekommen die Teilnehmer einen Mentor. Während es woanders nicht unüblich ist, dass durch solche Begleitung oder Unterstützung auch eine finanzielle Beteiligung zustandekommt, verzichten wir auf solches. Uns geht es als Unternehmerverband idealistisch darum junge Leute zu motivieren, selbst Unternehmer zu werden. Wir geben ja seit einigen Jahren simple Unternehmensgründerseminare, BWL-Crashkurse sozusagen. Wir merken aber, dass das zwar wichtig ist, aber über die Theorie hinausgehen muss. Wir können das gesamte Müsiad-Netzwerk abrufen und unter unzähligen Unternehmern den passenden Mentor für praktische Fragen anbieten. Und das ist ziemlich wichtig, da die wirklich ernste Zeit nach der Ausarbeitung des Businessplans erfolgt, nämlich in der Gründungszeit. Da braucht man jemanden, der mit Rat und Tat zur Seite steht.

Vielen Dank für das Gespräch!

Mehr Informationen und Anmeldung auf #WirGründen